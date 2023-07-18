На Куп’янськ РФ кинула підрозділи, раніше розбиті на Ізюмщині – Синєгубов

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що Куп’янський напрямок для окупантів завжди був у пріоритеті, оскільки там розташований великий залізничний вузол Куп’янськ-Вузловий.

“Ця територія їх цікавить, оскільки там логістичні маршрути, залізничні колії. Для того, щоб вони переправляли своїх військових. Під час окупації вони цим саме і займалися. Для того, щоб направляти свої війська далі вглиб Харківської області, на територію Луганської та Донецької областей”, – пояснив начальник ХОВА в інтерв’ю журналісту УНІАН.

Відео: УНІАН

За його словами, накопичення окупантами військ на Куп’янському напрямку проводиться постійно, постійно відбувається ротація.

“Для нас це не є несподіванка, оскільки ми чітко розуміємо, скільки військових є на якому напрямку. Вони зараз наступають своїми штурмовими підрозділами “Шторм-Z”. Крім того, Таманська дивізія там стоїть, Перша танкова армія. Усі ці підрозділи ми знаємо, знаємо, що ці підрозділи вже були розбиті на Ізюмському напрямку. Тому для нас це не новина. Наші ЗСУ там адекватно на це реагують”, – наголосив Синєгубов.