Терехов: Во время атаки на Харьков в воскресенье силы ПВО сбили две ракеты РФ

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ночью 16 июля россияне выпустили 4 ракеты С-300 на Харьков, две из них сбили силы ПВО.

«В воскресенье были мощные обстрелы нашего города. Были три мощных обстрела. Первый был ночью, попали снаряды россиян. Кстати, было 4 ракеты С-300, две ракеты сбила наша ПВО, но две были «прилеты» в город Харьков. Был поврежден стадион. Затем в 19:00 последовали мощные взрывы, тоже гражданского объекта, инфраструктурного объекта. И в 22:00 был тоже обстрел того же гражданского объекта. Сейчас ситуация более-менее спокойная, потому что нет обстрелов. Но были уже воздушные тревоги, и я обращаюсь к харьковчанам, чтобы они были осторожными», — сказал Терехов в эфире нацмарафона.

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