Терехов: Під час атаки на Харків у неділю сили ППО збили дві ворожі ракети
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вночі 16 липня росіяни випустили 4 ракети С-300 на Харків, дві з них збили сили ППО.
«У неділю були потужні обстріли нашого міста. Було три потужні обстріли. Перший був вночі, потрапили снаряди росіян. До речі, було 4 ракети С-300, дві ракети збила наша ППО, але два були «прильоти» у місто Харків. Було пошкодження стадіон. Потім о 19:00 були потужні вибухи, теж цивільного об’єкта, інфраструктурного об’єкта. І в 22:00 був теж обстріл того ж цивільного об’єкта. Зараз ситуація більш-менш спокійна, бо немає обстрілів. Але були вже повітряні тривоги і я звертаюсь до харків’ян, щоб вони були обережними», – сказав Терехов в етері нацмарафону.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 15:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вночі 16 липня росіяни випустили 4 ракети С-300 на Харків, дві з них збили сили ППО.".