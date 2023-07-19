Ремонт и 3D-томограф: в Харькове обновили стоматполиклинику №7

За последние несколько лет в городской стоматологической поликлинике №7 провели ремонт и закупили новое оборудование, сообщила главный врач медучреждения Елена Логвинова.

«Поликлиника – это моя цитадель. Я считаю, что все должно быть красиво, все должны работать в комфортных условиях. Сделали ремонты в кабинетах. Теперь доктора работают не все вместе, а каждый в своем кабинетике. Отремонтировали хирургический кабинет, там все новое», – рассказала Логвинова.

Также, по ее словам, в поликлинику закупили 8 новых стоматологических установок. Одна стоит 150 тыс. грн. Во всех кабинетах есть кондиционеры, в том числе в залах ожидания, чтобы пациенты чувствовали себя комфортно. Также приобретен новый цифровой компрессор(установка не работает без компрессора) на замену старым, которые часто ломались.

«Мы одна из первых «стоматок», которая во время войны, при обстрелах, когда отключали свет, продолжала работать, потому что установили генератор на 65 кВт. Помогла областная военная администрация, департамент здравоохранения, ЮНИСЕФ. Наши двери всегда были открыты для всех, чтобы зарядить телефоны, согреться, помыться, разогреть еду», – добавляет Логвинова.

Она отмечает, что еще до войны в поликлинике установили накопительную систему водоснабжения, чтобы не зависеть от отключений централизованного водоснабжения, которые периодически происходят в районе.

Кроме того, говорит Логвинова, в поликлинике можно сделать 3D-снимки зубов – на сейчас это единственное профильное медучреждение в городе с услугой 3D-томографа.

Напомним, Елена Логвинова работает в городской стоматологической поликлинике №7 с 2003 года, с 2020-го – на должности главного врача. За это время, по ее словам, удалось увеличить финансирование от НСЗУ в 4,5 раза, а собственные поступления поликлиники – в 20 раз.