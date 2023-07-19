Ремонт і 3D-томограф: у Харкові оновили стоматполіклініку №7

За останні кілька років у міській стоматологічній поліклініці №7 провели ремонт і закупили нове обладнання, повідомила головний лікар медзакладу Олена Логвинова.

“Поліклініка – це моя цитадель. Я вважаю, що все має бути красиво, всі мають працювати в комфортних умовах. Зробили ремонти в кабінетах. Тепер лікарі працюють не всі разом, а кожен у своєму кабінеті.Відремонтували хірургічний кабінет, там усе нове”, – розповіла Логвинова.

Також, за її словами, для поліклініки закупили 8 нових стоматологічних установок. Одна коштує 150 тис. грн. У всіх кабінетах є кондиціонери, зокрема в залах очікування, щоб пацієнти відчували себе комфортно. Також придбаний новий цифровий компресор (установка не працює без компресора) на заміну старим, які часто ламалися.

“Ми одна з перших “стоматок”, яка під час війни, при обстрілах, коли відключали світло, продовжувала працювати, тому що встановили генератор на 65 кВт. Допомогла обласна військова адміністрація, Департамент охорони здоров’я, ЮНІСЕФ. Наші двері завжди були відчинені для всіх, щоб зарядити телефони, зігрітися, помитися, розігріти їжу”, – додає Логвинова.

Вона наголошує, що ще до війни в поліклініці встановили накопичувальну систему водопостачання, щоб не залежати від відключень централізованого водопостачання, які періодично відбуваються в районі.

Крім того, каже Логвинова, у поліклініці можна зробити 3D-знімки зубів – наразі це єдина профільна медустановав місті з послугою 3D-томографа.

Нагадаємо, Олена Логвинова працює в міській стоматологічній поліклініці №7 з 2003 року, а з 2020-го – на посаді головного лікаря. За цей час, за її словами, вдалося збільшити фінансування від НСЗУ у 4,5 раза, а власні надходження поліклініки – у 20 разів.