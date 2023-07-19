Враг ударил по Харьковщине: возник пожар (фото)

В ГСЧС сообщили, что днем армия РФ в очередной раз обстреляла частный сектор в селе Петропавловка Купянского района на Харьковщине.

«19 июля около 12:00 враг снова обстрелял частный сектор в селе Петропавловка. Возник пожар на территории частного домовладения. Горела хозяйственная постройка на площади 100 кв. м. К пожаротушению были привлечены спасатели 44-й и 14-й ГСПЧ, которые справились с огнем в 15:10», — проинформировали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации спасателей, жертв и пострадавших в результате обстрела нет.