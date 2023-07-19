Враг ударил по Харьковщине: возник пожар (фото)
В ГСЧС сообщили, что днем армия РФ в очередной раз обстреляла частный сектор в селе Петропавловка Купянского района на Харьковщине.
«19 июля около 12:00 враг снова обстрелял частный сектор в селе Петропавловка. Возник пожар на территории частного домовладения. Горела хозяйственная постройка на площади 100 кв. м. К пожаротушению были привлечены спасатели 44-й и 14-й ГСПЧ, которые справились с огнем в 15:10», — проинформировали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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По информации спасателей, жертв и пострадавших в результате обстрела нет.
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 17:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили, что днем армия РФ в очередной раз обстреляла частный сектор в селе Петропавловка Купянского района на Харьковщине".