Live
  • Среда 19.07.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 41.15
    • 🔴

Враг ударил по Харьковщине: возник пожар (фото)

Происшествия 17:08   19.07.2023
Оксана Горун
Враг ударил по Харьковщине: возник пожар (фото)

В ГСЧС сообщили, что днем армия РФ в очередной раз обстреляла частный сектор в селе Петропавловка Купянского района на Харьковщине.

«19 июля около 12:00 враг снова обстрелял частный сектор в селе Петропавловка. Возник пожар на территории частного домовладения. Горела хозяйственная постройка на площади 100 кв. м. К пожаротушению были привлечены спасатели 44-й и 14-й ГСПЧ, которые справились с огнем в 15:10», — проинформировали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Читайте также: На Салтовке дважды за сутки горела девятиэтажка: пятерых жителей спасли (фото)

По информации спасателей, жертв и пострадавших в результате обстрела нет.

Последствия обстрела Харьковщины 19 июля 2023 2

Последствия обстрела Харьковщины 19 июля 2023 3

Автор: Оксана Горун
Популярно
На Харьковщине увеличилась «серая зона» — Синегубов о Купянском направлении
На Харьковщине увеличилась «серая зона» — Синегубов о Купянском направлении
19.07.2023
На Купянском направлении враг хочет рассечь силы ВСУ на левом берегу Оскола
На Купянском направлении враг хочет рассечь силы ВСУ на левом берегу Оскола
19.07.2023
«Несите мне корвалол». На Харьковщине тестируют новую систему оповещения
«Несите мне корвалол». На Харьковщине тестируют новую систему оповещения
19.07.2023
Поликлиника в Харькове покупала футболки по 5000 грн: главврача отстранили
Поликлиника в Харькове покупала футболки по 5000 грн: главврача отстранили
19.07.2023
Враг ударил по Харьковщине: возник пожар (фото)
Враг ударил по Харьковщине: возник пожар (фото)
19.07.2023
ISW: силы РФ вряд ли пойдут в прорыв на границе Харьковщины и Луганщины
ISW: силы РФ вряд ли пойдут в прорыв на границе Харьковщины и Луганщины
19.07.2023

Новости по теме:

17:08
Враг ударил по Харьковщине: возник пожар (фото)
11:41
Обстрел Купянщины: прокуратура показала последствия (фото)
09:23
Трижды обстреляли Купянск россияне минувшей ночью – Синегубов
20:12
Полиция показала видео из Двуречной, где погиб пенсионер и пострадала его жена
17:41
С вертолетов россияне ударили по станции на Харьковщине

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Враг ударил по Харьковщине: возник пожар (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 17:08;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили, что днем армия РФ в очередной раз обстреляла частный сектор в селе Петропавловка Купянского района на Харьковщине".