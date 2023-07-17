На Салтовке дважды за сутки горела девятиэтажка: пятерых жителей спасли (фото)

Вечером 17 июля в девятиэтажке на проспекте Юбилейном в Харькове произошел пожар. Из задымленного подъезда спасатели эвакуировали пятерых жителей.

В 20:10 поступила информация о возгорании в одной из квартир. Это был уже второй за сутки пожар в этом доме, рассказывают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Пожар возник в комнате одной из квартир на шестом этаже. Горели домашние вещи и мебель на площади 15 квадратных метров. Возгорание было локализовано в 20:26 и ликвидировано в 21:15», — сообщили спасатели.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области