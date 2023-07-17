Live
  • Понеділок 17.07.2023
    • Харків
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 41.05
    • 🟢

Будинок на Салтівці горів двічі за добу: п’ятьох жителів евакуювали (фото)

Події 22:03   17.07.2023
Елена Нагорная
Будинок на Салтівці горів двічі за добу: п’ятьох жителів евакуювали (фото)

Увечері 17 липня у дев’ятиповерхівці на проспекті Ювілейному у Харкові сталася пожежа. Із задимленого під’їзду рятувальники евакуювали п’ятьох мешканців.

О 20:10 надійшла інформація про загоряння в одній із квартир. Це була вже друга за добу пожежа у цьому будинку, розповідають у ГУ ДСНС України у Харківській області.

“Пожежа виникла в кімнаті однієї з квартир на шостому поверсі. Горіли домашні речі та меблі на площі 15 квадратних метрів. Загоряння було локалізовано о 20:26 та ліквідовано о 21:15”, – повідомили рятувальники.


Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

Читайте також: Смертельна ДТП на Героїв Харкова: тіло загиблого діставали рятувальники (фото)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Синєгубов про Куп’янський напрямок: це вже не ДРГ, точаться штурмові дії
Синєгубов про Куп’янський напрямок: це вже не ДРГ, точаться штурмові дії
17.07.2023
Будинок на Салтівці горів двічі за добу: п’ятьох жителів евакуювали (фото)
Будинок на Салтівці горів двічі за добу: п’ятьох жителів евакуювали (фото)
17.07.2023
Смертельна ДТП на Героїв Харкова: тіло загиблого діставали рятувальники (фото)
Смертельна ДТП на Героїв Харкова: тіло загиблого діставали рятувальники (фото)
17.07.2023
У вівторок на Харківщині – грози та шквали: попередження Укргідрометцентру
У вівторок на Харківщині – грози та шквали: попередження Укргідрометцентру
17.07.2023
Мета РФ – розгром ЗСУ біля Куп’янська і продовження наступу вглиб – Сирський
Мета РФ – розгром ЗСУ біля Куп’янська і продовження наступу вглиб – Сирський
17.07.2023
Росіяни вдарили по селу на Куп’янщині: рятувальники показали наслідки (фото)
Росіяни вдарили по селу на Куп’янщині: рятувальники показали наслідки (фото)
17.07.2023

Новини за темою:

21:48
Смертельна ДТП на Героїв Харкова: тіло загиблого діставали рятувальники (фото)
19:46
Росіяни вдарили по селу на Куп’янщині: рятувальники показали наслідки (фото)
15:14
За тиждень на Харківщині потонули п’ятеро людей – ДСНС (відео)
15:03
4-ро людей постраждали від підриву на ворожих мінах за тиждень на Харківщині
13:31
Трьох людей і кота врятували від пожежі працівники ДСНС у Харкові

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Будинок на Салтівці горів двічі за добу: п’ятьох жителів евакуювали (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 22:03;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 17 липня у дев’ятиповерхівці на проспекті Ювілейному у Харкові сталася пожежа. Із задимленого під’їзду рятувальники евакуювали п’ятьох мешканців. ".