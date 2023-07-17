Будинок на Салтівці горів двічі за добу: п’ятьох жителів евакуювали (фото)
Увечері 17 липня у дев’ятиповерхівці на проспекті Ювілейному у Харкові сталася пожежа. Із задимленого під’їзду рятувальники евакуювали п’ятьох мешканців.
О 20:10 надійшла інформація про загоряння в одній із квартир. Це була вже друга за добу пожежа у цьому будинку, розповідають у ГУ ДСНС України у Харківській області.
“Пожежа виникла в кімнаті однієї з квартир на шостому поверсі. Горіли домашні речі та меблі на площі 15 квадратних метрів. Загоряння було локалізовано о 20:26 та ліквідовано о 21:15”, – повідомили рятувальники.
Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 22:03;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 17 липня у дев’ятиповерхівці на проспекті Ювілейному у Харкові сталася пожежа. Із задимленого під’їзду рятувальники евакуювали п’ятьох мешканців. ".