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Смертельна ДТП на Героїв Харкова: тіло загиблого діставали рятувальники (фото)

Події 21:48   17.07.2023
Олена Нагорна
Смертельна ДТП на Героїв Харкова: тіло загиблого діставали рятувальники (фото)

У ДТП на проспекті Героїв Харкова в Харкові 17 липня загинув чоловік – рятувальники деблокували тіло з понівеченої автівки.

Зіткнулися легковики “Renault” та “Nissan”, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Прибувши до місця виклику, працівники ДСНС за допомогою спеціального інструменту деблокували тіло загиблого водія “Renault”. Усі обставини ДТП встановлюють правоохоронні органи”, – йдеться в публікації.


Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 21:48;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДТП на проспекті Героїв Харкова в Харкові 17 липня загинув чоловік – рятувальники деблокували тіло з понівеченої автівки.".