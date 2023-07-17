Смертельна ДТП на Героїв Харкова: тіло загиблого діставали рятувальники (фото)
У ДТП на проспекті Героїв Харкова в Харкові 17 липня загинув чоловік – рятувальники деблокували тіло з понівеченої автівки.
Зіткнулися легковики “Renault” та “Nissan”, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.
“Прибувши до місця виклику, працівники ДСНС за допомогою спеціального інструменту деблокували тіло загиблого водія “Renault”. Усі обставини ДТП встановлюють правоохоронні органи”, – йдеться в публікації.
Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 21:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДТП на проспекті Героїв Харкова в Харкові 17 липня загинув чоловік – рятувальники деблокували тіло з понівеченої автівки.".