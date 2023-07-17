Смертельна ДТП на Героїв Харкова: тіло загиблого діставали рятувальники (фото)

У ДТП на проспекті Героїв Харкова в Харкові 17 липня загинув чоловік – рятувальники деблокували тіло з понівеченої автівки.

Зіткнулися легковики “Renault” та “Nissan”, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Прибувши до місця виклику, працівники ДСНС за допомогою спеціального інструменту деблокували тіло загиблого водія “Renault”. Усі обставини ДТП встановлюють правоохоронні органи”, – йдеться в публікації.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області