Смертельное ДТП на Героев Харькова: тело погибшего доставали спасатели (фото)

В ДТП на проспекте Героев Харькова в Харькове 17 июля погиб мужчина — спасатели извлекли его тело из искореженной машины.

Столкнулись легковушки «Renault» и «Nissan», сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Прибыв к месту вызова, работники ГСЧС с помощью специального инструмента деблокировали тело погибшего водителя «Renault». Все обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы», — говорится в публикации.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области