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Смертельное ДТП на Героев Харькова: тело погибшего доставали спасатели (фото)

Происшествия 21:48   17.07.2023
Елена Нагорная
Смертельное ДТП на Героев Харькова: тело погибшего доставали спасатели (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

В ДТП на проспекте Героев Харькова в Харькове 17 июля погиб мужчина — спасатели извлекли его тело из искореженной машины.

Столкнулись легковушки «Renault» и «Nissan», сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Прибыв к месту вызова, работники ГСЧС с помощью специального инструмента деблокировали тело погибшего водителя «Renault». Все обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы», — говорится в публикации.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 21:48;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ДТП на проспекте Героев Харькова в Харькове 17 июля погиб мужчина — спасатели извлекли его тело из искореженной машины.".