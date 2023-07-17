Смертельное ДТП на Героев Харькова: тело погибшего доставали спасатели (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
В ДТП на проспекте Героев Харькова в Харькове 17 июля погиб мужчина — спасатели извлекли его тело из искореженной машины.
Столкнулись легковушки «Renault» и «Nissan», сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Прибыв к месту вызова, работники ГСЧС с помощью специального инструмента деблокировали тело погибшего водителя «Renault». Все обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы», — говорится в публикации.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 21:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ДТП на проспекте Героев Харькова в Харькове 17 июля погиб мужчина — спасатели извлекли его тело из искореженной машины.".