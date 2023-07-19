Ворог ударив по Харківщині: виникла пожежа (фото)

У ДСНС повідомили, що вдень армія РФ вкотре обстріляла приватний сектор у селі Петропавлівка Куп’янського району на Харківщині.

“19 липня близько 12:00 ворог знову обстріляв приватний сектор у селі Петропавлівка Петропавлівської громади. Виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Горіла господарча споруда на площі 100 кв.м. До пожежогасіння були залучені рятувальники 44-ї та 14-ї ДРПЧ, котрі впорались із вогнем о 15:10”, – повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

За інформацією рятувальників, жертв та постраждалих внаслідок обстрілу немає.