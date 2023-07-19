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Ворог ударив по Харківщині: виникла пожежа (фото)

Події 17:08   19.07.2023
Оксана Горун
Ворог ударив по Харківщині: виникла пожежа (фото)

У ДСНС повідомили, що вдень армія РФ вкотре обстріляла приватний сектор у селі Петропавлівка Куп’янського району на Харківщині.

“19 липня близько 12:00 ворог знову обстріляв приватний сектор у селі Петропавлівка Петропавлівської громади. Виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Горіла господарча споруда на площі 100 кв.м. До пожежогасіння були залучені рятувальники 44-ї та 14-ї ДРПЧ, котрі впорались із вогнем о 15:10”, – повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

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За інформацією рятувальників, жертв та постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Наслідки обстрілу Харківщини 19 липня 2023 2

Наслідки обстрілу Харківщини 19 липня 2023 3

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 17:08;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили, що вдень армія РФ вкотре обстріляла приватний сектор у селі Петропавлівка Куп’янського району на Харківщині".