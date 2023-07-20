Пожары и разрушения в частных домах на Харьковщине — информация ГСЧС

В течение суток армия РФ разрушала дома в Купянске, Волчанске и селе Петропавловка, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Около 12:00 (19 июля — Ред.) враг снова обстрелял частный сектор в селе Петропавловка. Возник пожар на территории частного домовладения. Горела хозяйственная постройка на площади 100 кв. м», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар потушили в 15:10. Жертв и пострадавших не было.

В Купянске враг ударил по частному сектору. Там повреждены десять домовладений: дома, хозяйственные сооружения, заборы и два автомобиля. Пострадал 58-летний житель. Кроме того, под ударом было производственное здание одного из предприятий.

Досталось и Волчанску.

«В результате одного из ударов в 14:55 произошел пожар в частном жилом доме и пристройке к нему. Общая площадь пожара составила около 200 кв. метров», — отметили спасатели.

Пожар потушили в 17:30. А уже утром 20 июля враг вновь ударил по Волчанску. Есть погибший, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.