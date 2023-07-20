Пожежі та руйнування у приватних будинках на Харківщині – інформація ДСНС
Протягом доби армія РФ руйнувала будинки в Куп’янську, Вовчанську та селі Петропавлівка, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.
“Близько 12:00 (19 липня – Ред.) ворог знову обстріляв приватний сектор у селі Петропавлівка Петропавлівської громади. Виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Горіла господарча споруда на площі 100 кв. м”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Пожежу загасили о 15:10. Жертв та постраждалих не було.
У Куп’янську ворог вдарив по приватному сектору. Там пошкоджено десять домоволодінь: будинки, господарчі споруди, паркани та два автомобілі. Постраждав 58-річний мешканець. Крім того, під ударом була виробнича будівля одного з підприємств.
Читайте також: Синєгубов про Куп’янський напрям: просування немає, по Куп’янську били Тюльпаном
Дісталося й Вовчанську.
“У результаті одного з ударів, о 14:55 сталася пожежа в приватному житловому будинку та прибудові до нього. Загальна площа пожежі склала близько 200 кв. м”, – зазначили рятувальники.
Пожежу загасили о 17:30. А вже вранці 20 липня ворог знову вдарив по Вовчанську. Є загиблий, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Пожежі та руйнування у приватних будинках на Харківщині – інформація ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2023 в 09:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби армія РФ руйнувала будинки в Куп’янську, Вовчанську та селі Петропавлівка, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області".