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Пожежі та руйнування у приватних будинках на Харківщині – інформація ДСНС

Події 09:10   20.07.2023
Оксана Горун
Пожежі та руйнування у приватних будинках на Харківщині – інформація ДСНС

Протягом доби армія РФ руйнувала будинки в Куп’янську, Вовчанську та селі Петропавлівка, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Близько 12:00 (19 липня – Ред.) ворог знову обстріляв приватний сектор у селі Петропавлівка Петропавлівської громади. Виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Горіла господарча споруда на площі 100 кв. м”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежу загасили о 15:10. Жертв та постраждалих не було.

У Куп’янську ворог вдарив по приватному сектору. Там пошкоджено десять домоволодінь: будинки, господарчі споруди, паркани та два автомобілі. Постраждав 58-річний мешканець. Крім того, під ударом була виробнича будівля одного з підприємств.

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Дісталося й Вовчанську.

“У результаті одного з ударів, о 14:55 сталася пожежа в приватному житловому будинку та прибудові до нього. Загальна площа пожежі склала близько 200 кв. м”, – зазначили рятувальники.

Пожежу загасили о 17:30. А вже вранці 20 липня ворог знову вдарив по Вовчанську. Є загиблий, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби армія РФ руйнувала будинки в Куп’янську, Вовчанську та селі Петропавлівка, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області".