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Синєгубов про Куп’янський напрям: без просування, по Куп’янську били Тюльпаном

Події 08:50   20.07.2023
Оксана Горун
Синєгубов про Куп’янський напрям: без просування, по Куп’янську били Тюльпаном

Куп’янськ пережив чергову добу важких ворожих обстрілів. Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, по місту ворог застосував навіть важкий самохідний міномет “Тюльпан”.

“На Куп’янському напрямку наші військові надійно тримають оборону та нищать ворога. Просування вперед у росіян немає”, – повідомив вранці 20 липня Олег Синєгубов.

При цьому Куп’янськ і найближчі населені пункти зазнають нескінченних ворожих обстрілів.

“Внаслідок обстрілів м. Куп’янськ з самохідного міномету “Тюльпан” пошкоджено щонайменше 11 приватних житлових будинків”, – зазначив начальник ХОВА.

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Протягом доби ворог бив по Дворічній, Западному та Синьківці в Куп’янському районі. Біля кордону Харківської області під обстрілами були Івашки та Одноробівка Богодухівського району, а також Козача Лопань та Стрілеча на півночі від Харкова. Найсильніше за добу дісталося Вовчанську: 19 липня місто обстріляли кілька разів, а вранці 20 липня черговим ударом російські терористи вбили місцевого мешканця.

Автор: Оксана Горун
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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Куп’янськ пережив чергову добу важких ворожих обстрілів. Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, по місту ворог застосував навіть важкий самохідний міномет “Тюльпан”".