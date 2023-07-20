Синегубов о Купянском направлении: продвижения нет, по Купянску били Тюльпаном

Купянск пережил очередные сутки тяжелых вражеских обстрелов. Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, по городу враг применил даже тяжелый самоходный миномет «Тюльпан».

«На Купянском направлении наши военные надежно держат оборону и уничтожают врага. Продвижения вперед у россиян нет», — сообщил утром 20 июля Олег Синегубов.

При этом Купянск и ближайшие населенные пункты подвергаются бесконечным вражеским обстрелам.

«В результате обстрелов г. Купянск из самоходного миномета «Тюльпан» повреждено по меньшей мере 11 частных жилых домов», — отметил начальник ХОВА.

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В течение суток враг бил по Двуречной, Западному и Синьковке в Купянском районе. У границы Харьковской области под обстрелами были Ивашки и Одноробовка Богодуховского района, а также Казачья Лопань и Стрелечья на севере от Харькова. Сильнее всего за сутки досталось Волчанску: 19 июля город обстреляли несколько раз, а утром 20 июля очередным ударом российские террористы убили местного жителя.