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РФ била по Харьковщине из авиации, минометов и артиллерии — Генштаб ВСУ

Происшествия 18:39   23.07.2023
Елена Нагорная
РФ била по Харьковщине из авиации, минометов и артиллерии — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток военные РФ нанесли авиаудар в районе села Кучеровка Купянского района, а также обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Казачья Лопань, Бударки, Ветеринарное, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная и Кисловка.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

«Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 27 боевых столкновений. На Купянском — украинские воины стойко держат оборону», — информирует Генштаб.

Читайте также: Авиация РФ ударила по Кучеровке на Харьковщине — ранена пенсионерка

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 июля 2023 в 18:39;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток военные РФ нанесли авиаудар в районе села Кучеровка Купянского района, а также обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Казачья Лопань, Бударки, Ветеринарное, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная и Кисловка.".