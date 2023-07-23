РФ била по Харьковщине из авиации, минометов и артиллерии — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток военные РФ нанесли авиаудар в районе села Кучеровка Купянского района, а также обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Казачья Лопань, Бударки, Ветеринарное, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная и Кисловка.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
«Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 27 боевых столкновений. На Купянском — украинские воины стойко держат оборону», — информирует Генштаб.
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- • Дата публикации материала: 23 июля 2023 в 18:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток военные РФ нанесли авиаудар в районе села Кучеровка Купянского района, а также обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Казачья Лопань, Бударки, Ветеринарное, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная и Кисловка.".