РФ била по Харківщині з авіації, мінометів і артилерії – Генштаб ЗСУ
Протягом доби військові РФ завдали авіаудару в районі села Кучерівка Куп’янського району, а також обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Козача Лопань, Бударки, Ветеринарне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна та Кислівка.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
“Супротивник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 27 бойових зіткнень. На Куп’янському – наші воїни стійко тримають оборону”, – інформує Генштаб.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2023 в 18:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби військові РФ завдали авіаудару в районі села Кучерівка Куп’янського району, а також обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Козача Лопань, Бударки, Ветеринарне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна та Кислівка.".