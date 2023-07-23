РФ била по Харківщині з авіації, мінометів і артилерії – Генштаб ЗСУ

Протягом доби військові РФ завдали авіаудару в районі села Кучерівка Куп’янського району, а також обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Козача Лопань, Бударки, Ветеринарне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна та Кислівка.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

“Супротивник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 27 бойових зіткнень. На Куп’янському – наші воїни стійко тримають оборону”, – інформує Генштаб.