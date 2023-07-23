Авіація РФ вдарила по Кучерівці на Харківщині – поранено пенсіонерку
Село Кучерівка в Куп’янському районі зазнало авіаудару росіян, внаслідок чого було поранено 70-річну жінку, повідомляє пресслужба Харківської ОВА.
У постраждалої – множинні осколкові поранення тулуба та кінцівок, йдеться у публікації.
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Нагадаємо, внаслідок ударів ворога з артилерії по селу Кучерівка Куп’янського району 22 липня на території ферми спалахнув дров’яний склад.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2023 в 14:33;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Кучерівка в Куп’янському районі зазнало авіаудару росіян, внаслідок чого було поранено 70-річну жінку, повідомляє пресслужба Харківської ОВА.".