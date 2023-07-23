Авіація РФ вдарила по Кучерівці на Харківщині – поранено пенсіонерку

Село Кучерівка в Куп’янському районі зазнало авіаудару росіян, внаслідок чого було поранено 70-річну жінку, повідомляє пресслужба Харківської ОВА.

У постраждалої – множинні осколкові поранення тулуба та кінцівок, йдеться у публікації.

Нагадаємо, внаслідок ударів ворога з артилерії по селу Кучерівка Куп’янського району 22 липня на території ферми спалахнув дров’яний склад.