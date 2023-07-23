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Авіація РФ вдарила по Кучерівці на Харківщині – поранено пенсіонерку

Події 14:33   23.07.2023
Олена Нагорна
Авіація РФ вдарила по Кучерівці на Харківщині – поранено пенсіонерку

Село Кучерівка в Куп’янському районі зазнало авіаудару росіян, внаслідок чого було поранено 70-річну жінку, повідомляє пресслужба Харківської ОВА.

У постраждалої – множинні осколкові поранення тулуба та кінцівок, йдеться у публікації.

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Нагадаємо, внаслідок ударів ворога з артилерії по селу Кучерівка Куп’янського району 22 липня на території ферми спалахнув дров’яний склад.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2023 в 14:33;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Кучерівка в Куп’янському районі зазнало авіаудару росіян, внаслідок чого було поранено 70-річну жінку, повідомляє пресслужба Харківської ОВА.".