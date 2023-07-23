Двоє загиблих і поранений: Синєгубов – про добу на Харківщині
Дві людини загинули й одна постраждала в Харківській області через ворожі обстріли минулої доби, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
– Внаслідок кількох обстрілів Куп’янська з РСЗВ “Смерч”, ствольної артилерії та мінометів пошкоджено будівлі підприємств цивільної промисловості, щонайменше три приватні будинки та господарчі споруди. Загинула 57-річна жінка.
– У селищі Дворічна Куп’янського району загинув 45-річний чоловік. Чоловік 60 років отримав поранення та був ушпиталений.
– У селі Кучерівка Куп’янського району пошкоджено будинки свинокомплексу, сталася пожежа. У селах Новоосинове та Петропавлівка Куп’янського району пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.
– У селі Богуславка Ізюмського району пошкоджено приватний будинок та автомобіль, а в селі Чернещина Ізюмського району – будівлю клубу, сталася пожежа.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2023 в 08:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві людини загинули й одна постраждала в Харківській області через ворожі обстріли минулої доби, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".