Двоє загиблих і поранений: Синєгубов – про добу на Харківщині

Дві людини загинули й одна постраждала в Харківській області через ворожі обстріли минулої доби, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

– Внаслідок кількох обстрілів Куп’янська з РСЗВ “Смерч”, ствольної артилерії та мінометів пошкоджено будівлі підприємств цивільної промисловості, щонайменше три приватні будинки та господарчі споруди. Загинула 57-річна жінка.

– У селищі Дворічна Куп’янського району загинув 45-річний чоловік. Чоловік 60 років отримав поранення та був ушпиталений.

– У селі Кучерівка Куп’янського району пошкоджено будинки свинокомплексу, сталася пожежа. У селах Новоосинове та Петропавлівка Куп’янського району пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.

– У селі Богуславка Ізюмського району пошкоджено приватний будинок та автомобіль, а в селі Чернещина Ізюмського району – будівлю клубу, сталася пожежа.