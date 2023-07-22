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57-річна жінка загинула у Куп’янську на Харківщині внаслідок обстрілу

Події 14:45   22.07.2023
Оксана Якушко
57-річна жінка загинула у Куп’янську на Харківщині внаслідок обстрілу

Росіяни вдарили по Куп’янську, внаслідок обстрілу загинула жінка, повідомила ХОВА.

«Сьогодні рашисти вкотре обстріляли Куп’янськ. Внаслідок ворожих обстрілів загинула 57-річна жінка», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2023 в 14:45;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вдарили по Куп’янську, внаслідок обстрілу загинула жінка, повідомила ХОВА.".