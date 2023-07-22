57-річна жінка загинула у Куп’янську на Харківщині внаслідок обстрілу
Росіяни вдарили по Куп’янську, внаслідок обстрілу загинула жінка, повідомила ХОВА.
«Сьогодні рашисти вкотре обстріляли Куп’янськ. Внаслідок ворожих обстрілів загинула 57-річна жінка», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2023 в 14:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вдарили по Куп’янську, внаслідок обстрілу загинула жінка, повідомила ХОВА.".