57-летняя женщина погибла в Купянске на Харьковщине из-за обстрела
Россияне ударили по Купянску, в результате обстрела погибла женщина, сообщила ХОВА.
«Сегодня рашисты в очередной раз обстреляли Купянск. В результате вражеских обстрелов погибла 57-летняя женщина», — говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2023 в 14:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили по Купянску, в результате обстрела погибла женщина, сообщила ХОВА.".