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57-летняя женщина погибла в Купянске на Харьковщине из-за обстрела

Происшествия 14:45   22.07.2023
Оксана Якушко
57-летняя женщина погибла в Купянске на Харьковщине из-за обстрела

Россияне ударили по Купянску, в результате обстрела погибла женщина, сообщила ХОВА.

«Сегодня рашисты в очередной раз обстреляли Купянск. В результате вражеских обстрелов погибла 57-летняя женщина», — говорится в сообщении.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 июля 2023 в 14:45;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили по Купянску, в результате обстрела погибла женщина, сообщила ХОВА.".