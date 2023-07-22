30-летний мужчина ранен из-за обстрела на Харьковщине – Синегубов

За прошедшие сутки враг из артиллерии и минометов вел огонь по прифронтовым и приграничным населенным пунктам Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В пгт Большой Бурлук Купянского района в результате обстрела ранен 30-летний гражданский мужчина, госпитализирован, состояние среднее.

В районе сел Морозовая Долина и Лемищине Богодуховского района в результате минометных обстрелов горела пшеница в поле.

По селу Благодатовка Купянского района враг ударил ракетой С-300. Попал в землю за пределами села. Без разрушений и пострадавших.

В городе Волчанск вражеский обстрел повредил частный дом, произошел пожар.

Около 11:40 в районе села Турово Богодуховского района на взрывоопасном предмете взорвался трактор на дистанционном управлении К-750. Без пострадавших.

Продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 8 га территории и обезвредили 61 взрывоопасный предмет.

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