Трактор на дистанционном управлении подорвался на Харьковщине
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Около 11:40 в селе Турово на Золочевщине рядом с проезжей частью подорвался трактор К-750 на дистанционном управлении.
Пострадавших в результате подрыва нет, сообщили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 13:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 11:40 в селе Турово на Золочевщине рядом с проезжей частью подорвался трактор К-750 на дистанционном управлении.".