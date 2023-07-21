Трактор на дистанционном управлении подорвался на Харьковщине

Около 11:40 в селе Турово на Золочевщине рядом с проезжей частью подорвался трактор К-750 на дистанционном управлении.

Пострадавших в результате подрыва нет, сообщили в ХОВА.

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