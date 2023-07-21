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Трактор на дистанционном управлении подорвался на Харьковщине

Происшествия 13:40   21.07.2023
Виктория Яковенко
Трактор на дистанционном управлении подорвался на Харьковщине Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Около 11:40 в селе Турово на Золочевщине рядом с проезжей частью подорвался трактор К-750 на дистанционном управлении.

Пострадавших в результате подрыва нет, сообщили в ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 13:40;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 11:40 в селе Турово на Золочевщине рядом с проезжей частью подорвался трактор К-750 на дистанционном управлении.".