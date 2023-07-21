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Трактор на дистанційному керуванні підірвався на Харківщині

Події 13:40   21.07.2023
Вікторія Яковенко
Трактор на дистанційному керуванні підірвався на Харківщині Фото: ГУНП в Харківській області

Близько 11:40 у селі Турове Золочівської громади поряд з проїжджою частиною підірвався трактор К-750 на дистанційному керуванні.

Постраждалих внаслідок підриву немає, повідомили у ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2023 в 13:40;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 11:40 у селі Турове Золочівської громади поряд з проїжджою частиною підірвався трактор К-750 на дистанційному керуванні.".