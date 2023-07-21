Трактор на дистанційному керуванні підірвався на Харківщині
Фото: ГУНП в Харківській області
Близько 11:40 у селі Турове Золочівської громади поряд з проїжджою частиною підірвався трактор К-750 на дистанційному керуванні.
Постраждалих внаслідок підриву немає, повідомили у ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2023 в 13:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 11:40 у селі Турове Золочівської громади поряд з проїжджою частиною підірвався трактор К-750 на дистанційному керуванні.".