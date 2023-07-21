Трактор на дистанційному керуванні підірвався на Харківщині

Близько 11:40 у селі Турове Золочівської громади поряд з проїжджою частиною підірвався трактор К-750 на дистанційному керуванні.

Постраждалих внаслідок підриву немає, повідомили у ХОВА.

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