Житель Харківщини підірвався на невідомому предметі у високій траві біля дому

У селі Байрак Ізюмського району 20 липня 48-річний місцевий житель зазнав вибухових травм.

Поблизу свого подвір’я чоловік натрапив на невідомий предмет, який знаходився у високій траві, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Чоловіка ушпиталили. Обставини події з’ясовуються.

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