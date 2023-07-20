Житель Харківщини підірвався на невідомому предметі у високій траві біля дому
У селі Байрак Ізюмського району 20 липня 48-річний місцевий житель зазнав вибухових травм.
Поблизу свого подвір’я чоловік натрапив на невідомий предмет, який знаходився у високій траві, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Чоловіка ушпиталили. Обставини події з’ясовуються.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2023 в 21:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Байрак Ізюмського району 20 липня 48-річний місцевий житель зазнав вибухових травм.".