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Житель Харківщини підірвався на невідомому предметі у високій траві біля дому

Події 21:45   20.07.2023
Олена Нагорна
Житель Харківщини підірвався на невідомому предметі у високій траві біля дому

У селі Байрак Ізюмського району 20 липня 48-річний місцевий житель зазнав вибухових травм.

Поблизу свого подвір’я чоловік натрапив на невідомий предмет, який знаходився у високій траві, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Чоловіка ушпиталили. Обставини події з’ясовуються.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2023 в 21:45;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Байрак Ізюмського району 20 липня 48-річний місцевий житель зазнав вибухових травм.".