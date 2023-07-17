4-ро людей постраждали від підриву на ворожих мінах за тиждень на Харківщині
З 10 по 17 липня 2023 року у Харківській області сталося три підриви на вибухонебезпечних предметах. В результаті постраждали четверо людей.
Про це під час брифінгу розповів речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко.
«12 липня на околиці міста Балаклія трактор натрапив на вибухонебезпечний предмет. В результаті чого стався підрив. Тракторист постраждав. Його було госпіталізовано. І 16 липня знов подія сталася із сільськогосподарською технікою. На околиці селища Андріївка Донецької громади ізюмського району також сталася детонація вибухонебезпечного предмета. Підрив трактора в полі. В результаті чого тракторист отримав поранення. І 16 липня від правоохоронців до нас надійшла інформація про те, що в приватному домоволодінні Немишлянського району підірвалося двоє чоловіків. Попередньо розбираючи ручну гранату», – розповів Василенко.
У ДСНС додали, загалом з початку повномасштабного вторгнення трапилось 208 підривів. Загинули 38 людей.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 15:03;
Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 10 по 17 липня 2023 року у Харківській області сталося три підриви на вибухонебезпечних предметах. В результаті постраждали четверо людей.".