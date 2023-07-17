Live
  • Понеділок 17.07.2023
    • Харків
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 41.05
    • 🟢

4-ро людей постраждали від підриву на ворожих мінах за тиждень на Харківщині

Репортаж 15:03   17.07.2023
Павло Велицький
Вікторія Яковенко
4-ро людей постраждали від підриву на ворожих мінах за тиждень на Харківщині Фото: Павло Велицький

З 10 по 17 липня 2023 року у Харківській області сталося три підриви на вибухонебезпечних предметах. В результаті постраждали четверо людей.

Про це під час брифінгу розповів речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

«12 липня на околиці міста Балаклія трактор натрапив на вибухонебезпечний предмет. В результаті чого стався підрив. Тракторист постраждав. Його було госпіталізовано. І 16 липня знов подія сталася із сільськогосподарською технікою. На околиці селища Андріївка Донецької громади ізюмського району також сталася детонація вибухонебезпечного предмета. Підрив трактора в полі. В результаті чого тракторист отримав поранення. І 16 липня від правоохоронців до нас надійшла інформація про те, що в приватному домоволодінні Немишлянського району підірвалося двоє чоловіків. Попередньо розбираючи ручну гранату», – розповів Василенко.

У ДСНС додали, загалом з початку повномасштабного вторгнення трапилось 208 підривів. Загинули 38 людей.

Читайте також: Трьох людей і кота врятували від пожежі працівники ДСНС у Харкові

Автор: Павло Велицький, Вікторія Яковенко
Популярно
Синєгубов про Куп’янський напрямок: це вже не ДРГ, точаться штурмові дії
Синєгубов про Куп’янський напрямок: це вже не ДРГ, точаться штурмові дії
17.07.2023
За тиждень на Харківщині потонули п’ятеро людей – ДСНС (відео)
За тиждень на Харківщині потонули п’ятеро людей – ДСНС (відео)
17.07.2023
Синєгубов припустив, чому росіяни тричі за добу ракетами атакували Харків
Синєгубов припустив, чому росіяни тричі за добу ракетами атакували Харків
17.07.2023
Вибухи чують у Харкові, Мельник закликав перебувати у укриттях
Вибухи чують у Харкові, Мельник закликав перебувати у укриттях
16.07.2023
Примусову евакуацію дітей оголосили у Вовчанській громаді – Синєгубов
Примусову евакуацію дітей оголосили у Вовчанській громаді – Синєгубов
17.07.2023
У Харкові росіяни двічі били ракетами по одному підприємству
У Харкові росіяни двічі били ракетами по одному підприємству
17.07.2023

Новини за темою:

15:03
4-ро людей постраждали від підриву на ворожих мінах за тиждень на Харківщині
14:44
На Харківщині високий рівень безробіття. Як з цим борються у ХОВА
13:36
Нарубав на 150 тис грн: на Харківщині «чорний» лісоруб отримав 5 років тюрми
11:22
Поблизу Харкова до опівдня можуть лунати вибухи – ХОВА
08:34
Три людини потонули за добу на Харківщині

  • Категорії: Репортаж, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «4-ро людей постраждали від підриву на ворожих мінах за тиждень на Харківщині»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 15:03;

    • Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 10 по 17 липня 2023 року у Харківській області сталося три підриви на вибухонебезпечних предметах. В результаті постраждали четверо людей.".