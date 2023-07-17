4 человека пострадали от подрыва на вражеских минах за неделю на Харьковщине

С 10 по 17 июля 2023 года в Харьковской области произошло три подрыва на взрывоопасных предметах. В результате пострадали четыре человека.

Об этом во время брифинга рассказал спикер ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

«12 июля на окраине города Балаклея трактор наткнулся на взрывоопасный предмет. В результате чего произошел подрыв. Тракторист пострадал. Он был госпитализирован. И 16 июля снова событие произошло с сельскохозяйственной техникой. В окрестностях поселка Андреевка Донецкой громады также произошла детонация взрывоопасного предмета — подрыв трактора в поле. В результате чего тракторист получил ранение. И 16 июля от правоохранителей к нам поступила информация о том, что в частном доме Немышлянского района подорвались двое мужчин. Предварительно разбирая ручную гранату», – рассказал Василенко.

В ГСЧС добавили, всего с начала полномасштабного вторжения произошло 208 подрывов. Погибли 38 человек.

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