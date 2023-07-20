Житель Харьковщины подорвался на неизвестном предмете в высокой траве у дома
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
В селе Байрак Изюмского района 20 июля 48-летний местный житель получил взрывные травмы.
Вблизи своего двора мужчина наткнулся на неизвестный предмет, который находился в высокой траве, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Мужчину госпитализировали. Обстоятельства происшествия выясняются.
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- • Дата публикации материала: 20 июля 2023 в 21:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Байрак Изюмского района 20 июля 48-летний местный житель получил взрывные травмы.".