Житель Харьковщины подорвался на неизвестном предмете в высокой траве у дома

В селе Байрак Изюмского района 20 июля 48-летний местный житель получил взрывные травмы.

Вблизи своего двора мужчина наткнулся на неизвестный предмет, который находился в высокой траве, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Мужчину госпитализировали. Обстоятельства происшествия выясняются.

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