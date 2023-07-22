30-річного чоловіка поранено через обстріл на Харківщині – Синєгубов
Минулої доби ворог з артилерії та мінометів вів вогонь по прифронтових та прикордонних населених пунктах Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів, повідомив начальник ХОВА Олег Синегубов.
У смт Великий Бурлук Куп’янського району внаслідок обстрілу поранення зазнав 30-річний цивільний чоловік, госпіталізований, стан середній.
В районі сіл Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району внаслідок мінометного обстрілу горіла пшениця в полі.
По селу Благодатівка Куп’янського району ворог ударив ракетою С-300. Влучив в землю за межами села. Без руйнувань та постраждалих.
У місті Вовчанськ ворожий обстріл пошкодив приватний будинок, сталася пожежа.
Біля 11:40 в районі с. Турове Богодухівського району на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор на дистанційному керуванні К-750. Без постраждалих.
Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 8 га території та знешкодили 61 вибухонебезпечний предмет.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2023 в 09:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби ворог з артилерії та мінометів вів вогонь по прифронтових та прикордонних населених пунктах Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів, повідомив начальник ХОВА Олег Синегубов.".