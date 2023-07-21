Підрив трактора на Харківщині: внаслідок вибуху сталася пожежа (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
У селі Турове у Богодухівському районі сталася пожежа на площі 20 кв.м. через підрив трактора на дистанційному керуванні.
НП сталася близько 11:40. Трактор наїхав на протитанкову міну, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
«Так, як трактор був на дистанційному керуванні, постраждалих не було. Рятувальники о 13:50 ліквідували пожежу. До ліквідації пожежі було залучено 2 одиниці техніки та 10 осіб особового складу ДСНС. Крім того, на місці події працювали сапери ДСНС, які обстежили прилеглу територію», – додали рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2023 в 15:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Турове у Богодухівському районі сталася пожежа на площі 20 кв.м. через підрив трактора на дистанційному керуванні.".