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Підрив трактора на Харківщині: внаслідок вибуху сталася пожежа (фото)

Події 15:20   21.07.2023
Вікторія Яковенко
Підрив трактора на Харківщині: внаслідок вибуху сталася пожежа (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

У селі Турове у Богодухівському районі сталася пожежа на площі 20 кв.м. через підрив трактора на дистанційному керуванні.

НП сталася близько 11:40. Трактор наїхав на протитанкову міну, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Так, як трактор був на дистанційному керуванні, постраждалих не було. Рятувальники о 13:50 ліквідували пожежу. До ліквідації пожежі було залучено 2 одиниці техніки та 10 осіб особового складу ДСНС. Крім того, на місці події працювали сапери ДСНС, які обстежили прилеглу територію», – додали рятувальники.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2023 в 15:20;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Турове у Богодухівському районі сталася пожежа на площі 20 кв.м. через підрив трактора на дистанційному керуванні.".