Подрыв трактора на Харьковщине: в результате взрыва произошел пожар (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В селе Турово в Боголдуховском районе произошел пожар на площади 20 кв. м. из-за подрыва трактора на дистанционном управлении.
ЧП произошло около 11:40. Трактор наехал на противотанковую мину, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«Так как трактор был на дистанционном управлении, пострадавших не было. Спасатели в 13:50 ликвидировали пожар. К ликвидации пожара были привлечены 2 единицы техники и 10 человек личного состава ГСЧС. Кроме того, на месте происшествия работали саперы ГСЧС, обследовавшие прилегающую территорию», — добавили спасатели.
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 15:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Турово в Боголдуховском районе произошел пожар на площади 20 кв. м. из-за подрыва трактора на дистанционном управлении.".