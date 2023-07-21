Подрыв трактора на Харьковщине: в результате взрыва произошел пожар (фото)

В селе Турово в Боголдуховском районе произошел пожар на площади 20 кв. м. из-за подрыва трактора на дистанционном управлении.

ЧП произошло около 11:40. Трактор наехал на противотанковую мину, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Так как трактор был на дистанционном управлении, пострадавших не было. Спасатели в 13:50 ликвидировали пожар. К ликвидации пожара были привлечены 2 единицы техники и 10 человек личного состава ГСЧС. Кроме того, на месте происшествия работали саперы ГСЧС, обследовавшие прилегающую территорию», — добавили спасатели.

Читайте также: Трактор на дистанционном управлении подорвался на Харьковщине