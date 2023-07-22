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Загиблий і поранений у Дворічній на Харківщині внаслідок обстрілу росіянами

Події 19:04   22.07.2023
Оксана Якушко
Загиблий і поранений у Дворічній на Харківщині внаслідок обстрілу росіянами

22 липня близько 15.00 російські військові обстріляли Дворічну Куп’янського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Зазнав поранення 60-річний чоловік. Його ушпиталили.

Також загинув 45-річний мирний мешканець.



Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивстом (ч. 2 ст. 438 КК України).

Читайте також: 57-річна жінка загинула у Куп’янську на Харківщині внаслідок обстрілу

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2023 в 19:04;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "22 липня близько 15.00 російські військові обстріляли Дворічну Куп’янського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.".