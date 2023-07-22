Погибший и раненный в Двуречной на Харьковщине из-за обстрела россиянами
22 июля около 15:00 российские военные обстреляли Двуречную Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Получил ранение 60-летний мужчина. Его госпитализировали.
Также погиб 45-летний мирный житель.
Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийстом (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2023 в 19:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 июля около 15:00 российские военные обстреляли Двуречную Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".