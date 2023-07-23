Двое погибших и раненый: Синегубов — о сутках на Харьковщине
Два человека погибли и один пострадал в Харьковской области из-за вражеских обстрелов за прошедшие сутки, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
— В результате нескольких обстрелов Купянска из РСЗО «Смерч», ствольной артиллерии и минометов повреждены здания предприятий гражданской промышленности, по меньшей мере три частных дома и хозяйственные постройки. Погибла 57-летняя женщина.
— В поселке Двуречная Купянского района погиб 45-летний мужчина. Мужчина 60 лет получил ранения и был госпитализирован.
— В селе Кучеровка Купянского района повреждены здания свинокомплекса, произошел пожар. В селах Новоосиново и Петропавловка Купянского района повреждены частные дома и хозяйственные постройки.
— В селе Богуславка Изюмского района повреждены частный дом и автомобиль, а в селе Чернещина Изюмского района — здание клуба, произошел пожар.
Читайте также: Генштаб назвал 11 населенных пунктов Харьковщины, которые были под обстрелами
Новости по теме:
Вы читали новость: «Двое погибших и раненый: Синегубов — о сутках на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 23 июля 2023 в 08:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека погибли и один пострадал в Харьковской области из-за вражеских обстрелов за прошедшие сутки, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".