Двое погибших и раненый: Синегубов — о сутках на Харьковщине

Два человека погибли и один пострадал в Харьковской области из-за вражеских обстрелов за прошедшие сутки, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

— В результате нескольких обстрелов Купянска из РСЗО «Смерч», ствольной артиллерии и минометов повреждены здания предприятий гражданской промышленности, по меньшей мере три частных дома и хозяйственные постройки. Погибла 57-летняя женщина.

— В поселке Двуречная Купянского района погиб 45-летний мужчина. Мужчина 60 лет получил ранения и был госпитализирован.

— В селе Кучеровка Купянского района повреждены здания свинокомплекса, произошел пожар. В селах Новоосиново и Петропавловка Купянского района повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

— В селе Богуславка Изюмского района повреждены частный дом и автомобиль, а в селе Чернещина Изюмского района — здание клуба, произошел пожар.