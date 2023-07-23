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Двое погибших и раненый: Синегубов — о сутках на Харьковщине

Происшествия 08:52   23.07.2023
Елена Нагорная
Двое погибших и раненый: Синегубов — о сутках на Харьковщине

Два человека погибли и один пострадал в Харьковской области из-за вражеских обстрелов за прошедшие сутки, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

— В результате нескольких обстрелов Купянска из РСЗО «Смерч», ствольной артиллерии и минометов повреждены здания предприятий гражданской промышленности, по меньшей мере три частных дома и хозяйственные постройки. Погибла 57-летняя женщина.

— В поселке Двуречная Купянского района погиб 45-летний мужчина. Мужчина 60 лет получил ранения и был госпитализирован.

— В селе Кучеровка Купянского района повреждены здания свинокомплекса, произошел пожар. В селах Новоосиново и Петропавловка Купянского района повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

— В селе Богуславка Изюмского района повреждены частный дом и автомобиль, а в селе Чернещина Изюмского района — здание клуба, произошел пожар.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 июля 2023 в 08:52;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека погибли и один пострадал в Харьковской области из-за вражеских обстрелов за прошедшие сутки, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".