В селе на Купянщине горела ферма из-за артобстрела россиян — ГСЧС
За минувшие сутки бойцы ГСЧС потушили один пожар, вызванный вражескими обстрелами. В результате ударов врага из артиллерии по селу Кучеровка Купянского района на территории фермы загорелся дровяной склад.
Пожар произошел около 15:00 22 июля. На территории склада горели дрова и сено на площади 1000 кв.м, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В 19:30 чрезвычайники потушили пожар. Жертв и пострадавших нет.
Кроме этого, около 11:00 22 июля спасатели выезжали на обследование территории Купянска, где в результате обстрелов были повреждены объекты на территории предприятия.
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- • Дата публикации материала: 23 июля 2023 в 08:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки бойцы ГСЧС потушили один пожар, вызванный вражескими обстрелами. В результате ударов врага из артиллерии по селу Кучеровка Купянского района на территории фермы загорелся дровяной склад.".