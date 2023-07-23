В селе на Купянщине горела ферма из-за артобстрела россиян — ГСЧС

За минувшие сутки бойцы ГСЧС потушили один пожар, вызванный вражескими обстрелами. В результате ударов врага из артиллерии по селу Кучеровка Купянского района на территории фермы загорелся дровяной склад.

Пожар произошел около 15:00 22 июля. На территории склада горели дрова и сено на площади 1000 кв.м, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В 19:30 чрезвычайники потушили пожар. Жертв и пострадавших нет.

Кроме этого, около 11:00 22 июля спасатели выезжали на обследование территории Купянска, где в результате обстрелов были повреждены объекты на территории предприятия.