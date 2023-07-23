У селі на Куп’янщині горіла ферма через артобстріл росіян – ДСНС

Минулої доби бійці ДСНС загасили одну пожежу, викликану обстрілами. Внаслідок ударів ворога з артилерії по селу Кучерівка Куп’янського району на території ферми спалахнув дров’яний склад.

Пожежа сталася близько 15:00 22 липня. На території складу горіли дрова та сіно на площі 1000 кв.м, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

О 19:30 надзвичайники загасили пожежу. Жертв та постраждалих немає.

Крім цього, близько 11:00 22 липня рятувальники виїжджали на обстеження території Куп’янська, де внаслідок обстрілу було пошкоджено об’єкти на території підприємства.