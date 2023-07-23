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У селі на Куп’янщині горіла ферма через артобстріл росіян – ДСНС

Події 08:22   23.07.2023
Олена Нагорна
У селі на Куп’янщині горіла ферма через артобстріл росіян – ДСНС

Минулої доби бійці ДСНС загасили одну пожежу, викликану обстрілами. Внаслідок ударів ворога з артилерії по селу Кучерівка Куп’янського району на території ферми спалахнув дров’яний склад.

Пожежа сталася близько 15:00 22 липня. На території складу горіли дрова та сіно на площі 1000 кв.м, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

О 19:30 надзвичайники загасили пожежу. Жертв та постраждалих немає.

Крім цього, близько 11:00 22 липня рятувальники виїжджали на обстеження території Куп’янська, де внаслідок обстрілу було пошкоджено об’єкти на території підприємства.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2023 в 08:22;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби бійці ДСНС загасили одну пожежу, викликану обстрілами. Внаслідок ударів ворога з артилерії по селу Кучерівка Куп’янського району на території ферми спалахнув дров’яний склад.".