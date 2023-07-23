Авиация РФ ударила по Кучеровке на Харьковщине — ранена пенсионерка

Село Кучеровка в Купянском районе подверглось авиаудару россиян, вследствие чего была ранена 70-летняя женщина, сообщает пресс-служба Харьковской ОВА.

У пострадавшей — множественные осколочные ранения туловища и конечностей, говорится в публикации.

Напомним, в результате ударов врага из артиллерии по селу Кучеровка Купянского района 22 июля на территории фермы загорелся дровяной склад.