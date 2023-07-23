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Авиация РФ ударила по Кучеровке на Харьковщине — ранена пенсионерка

Происшествия 14:33   23.07.2023
Елена Нагорная
Авиация РФ ударила по Кучеровке на Харьковщине — ранена пенсионерка

Село Кучеровка в Купянском районе подверглось авиаудару россиян, вследствие чего была ранена 70-летняя женщина, сообщает пресс-служба Харьковской ОВА.

У пострадавшей — множественные осколочные ранения туловища и конечностей, говорится в публикации.

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Напомним, в результате ударов врага из артиллерии по селу Кучеровка Купянского района 22 июля на территории фермы загорелся дровяной склад.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 июля 2023 в 14:33;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Село Кучеровка в Купянском районе подверглось авиаудару россиян, вследствие чего была ранена 70-летняя женщина, сообщает пресс-служба Харьковской ОВА.".