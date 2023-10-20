Удар С-300 и пострадавший мужчина — прокуратура об обстрелах Купянщины (фото)
Фото: Харьковская облпрокуратура
39-летний мужчина получил минно-взрывную травму в результате вражеского обстрела села Кучеровка Купянского района в 7:30 20 октября, сообщает Харьковская облпрокуратура.
Также, по данным ведомства, сегодня в полночь россияне нанесли ракетный удар по поселку Купянск-Узловой. По предварительным данным, обстрел был осуществлен двумя ракетами С-300. Одна из них ударила вблизи местных магазинов, вторая упала возле железнодорожной станции.
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Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Фото: Харьковская облпрокуратура
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Купянск-Узловой, кучеровка, прокуратура, ракетний удар, С-300, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2023 в 11:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "39-летний мужчина получил минно-взрывную травму в результате вражеского обстрела села Кучеровка Купянского района в 7:30 20 октября, сообщает Харьковская облпрокуратура.".