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Удар С-300 и пострадавший мужчина — прокуратура об обстрелах Купянщины (фото)

Происшествия 11:04   20.10.2023
Елена Нагорная
Удар С-300 и пострадавший мужчина — прокуратура об обстрелах Купянщины (фото) Фото: Харьковская облпрокуратура

39-летний мужчина получил минно-взрывную травму в результате вражеского обстрела села Кучеровка Купянского района в 7:30 20 октября, сообщает Харьковская облпрокуратура.

Также, по данным ведомства, сегодня в полночь россияне нанесли ракетный удар по поселку Купянск-Узловой. По предварительным данным, обстрел был осуществлен двумя ракетами С-300. Одна из них ударила вблизи местных магазинов, вторая упала возле железнодорожной станции.

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Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).


Фото: Харьковская облпрокуратура

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2023 в 11:04;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "39-летний мужчина получил минно-взрывную травму в результате вражеского обстрела села Кучеровка Купянского района в 7:30 20 октября, сообщает Харьковская облпрокуратура.".