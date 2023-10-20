Удар С-300 и пострадавший мужчина — прокуратура об обстрелах Купянщины (фото)

39-летний мужчина получил минно-взрывную травму в результате вражеского обстрела села Кучеровка Купянского района в 7:30 20 октября, сообщает Харьковская облпрокуратура.

Также, по данным ведомства, сегодня в полночь россияне нанесли ракетный удар по поселку Купянск-Узловой. По предварительным данным, обстрел был осуществлен двумя ракетами С-300. Одна из них ударила вблизи местных магазинов, вторая упала возле железнодорожной станции.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Фото: Харьковская облпрокуратура