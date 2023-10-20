Удар С-300 і постраждалий чоловік – прокуратура про обстріли Куп’янщини (фото)
39-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму внаслідок ворожого обстрілу села Кучерівка Куп’янського району о 7:30 20 жовтня, повідомляє Харківська облпрокуратура.
Також, за даними відомства, сьогодні опівночі росіяни завдали ракетного удару по селищу Куп’янськ-Вузловий. За попередніми даними, обстріл було здійснено двома ракетами С-300. Одна з них вдарила поблизу місцевих магазинів, друга впала біля залізничної станції.
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Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Фото: Харківська облпрокуратура
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Купянск-Узловой, кучеровка, прокуратура, ракетний удар, С-300, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2023 в 11:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "39-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму внаслідок ворожого обстрілу села Кучерівка Куп’янського району о 7:30 20 жовтня, повідомляє Харківська облпрокуратура.".