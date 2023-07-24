Начальнику оккупационной полиции Харьковщины объявили новое подозрение

Начальнику оккупационной полиции Харьковщины объявили подозрение в еще одном преступлении. В частности, мужчина лично грабил людей.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 27 июля прошлого года в Купянске псевдополицейский и двое российских военных приехали в дом 36-летней местной жительницы. Будучи вооруженными, они угрожали женщине в присутствии ее пожилых родителей и потребовали отдать внедорожник «Toyota Land Cruiser». Потерпевшая, испугавшись за свою жизнь и жизнь родителей, отдала им ключи от автомобиля.

После этого «начальник полиции» вместе с двумя оккупантами покинул место преступления.

В прокуратуре добавили, что автомобиль потерпевшей «главный полицейский Харьковщины» использовал в личных целях: ездил в кафе и магазины.

Преступнику сообщили о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УКУ).

Напомним, ранее 38-летнему мужчине заочно сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). До 2014 года он работал в органах бывшей милиции, а затем переехал в оккупированную Луганщину.