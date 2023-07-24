Начальнику окупаційної поліції Харківщини оголосили нову підозру: подробиці

«Начальнику окупаційної поліції» Харківщини оголосили підозру у ще одному злочині. Зокрема чоловік особисто грабував людей.

За даними Харківської обласної прокуратури, 27 липня минулого року в Куп’янську псевдополіціянт та двоє російських військових приїхали до будинку 36-річної місцевої мешканки. Бувши озброєними, вони погрожували жінці у присутності її літніх батьків та вимагали віддати позашляховик «Toyota Land Cruiser». Потерпіла, злякавшись за своє життя та життя батьків, передала їм ключі від автівки.

Після цього «начальник поліції»разом з двома окупантами покинув місце злочину.

У прокуратурі додали, що автомобіль потерпілої «головний поліцейський Харківщини» використовував в особистих цілях: їздив до кафе та магазинів.

Злочинцю повідомили про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, раніше 38-річному чоловіку заочно повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). До 2014 року він працював в органах колишньої міліції, а після цього переїхав до окупованої Луганщини.

Напомним, ранее 38-летнему мужчине заочно сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). До 2014 года он работал в органах бывшей милиции, а затем переехал в оккупированную Луганщину.