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Начальнику окупаційної поліції Харківщини оголосили нову підозру: подробиці

Суспільство 14:40   24.07.2023
Вікторія Яковенко
Начальнику окупаційної поліції Харківщини оголосили нову підозру: подробиці Фото: Харківська обласна прокуратура

«Начальнику окупаційної поліції» Харківщини оголосили підозру у ще одному злочині. Зокрема чоловік особисто грабував людей.

За даними Харківської обласної прокуратури, 27 липня минулого року в Куп’янську псевдополіціянт та двоє російських військових приїхали до будинку 36-річної місцевої мешканки. Бувши озброєними, вони погрожували жінці у присутності її літніх батьків та вимагали віддати позашляховик «Toyota Land Cruiser». Потерпіла, злякавшись за своє життя та життя батьків, передала їм ключі від автівки.

Після цього «начальник поліції»разом з двома окупантами покинув місце злочину.

У прокуратурі додали, що автомобіль потерпілої «головний поліцейський Харківщини» використовував в особистих цілях: їздив до кафе та магазинів.

Злочинцю повідомили про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, раніше 38-річному чоловіку заочно повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). До 2014 року він працював в органах колишньої міліції, а після цього переїхав до окупованої Луганщини.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

Напомним, ранее 38-летнему мужчине заочно сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). До 2014 года он работал в органах бывшей милиции, а затем переехал в оккупированную Луганщину.

Автор: Вікторія Яковенко
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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "«Начальнику окупаційної поліції» Харківщини оголосили підозру у ще одному злочині. Зокрема чоловік особисто грабував людей.".