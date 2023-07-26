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Синегубов сообщил о последствиях атаки дронами и обстрелов Харьковщины

Происшествия 08:23   26.07.2023
Оксана Горун
Синегубов сообщил о последствиях атаки дронами и обстрелов Харьковщины

Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил удар БПЛА по Первомайскому. Также под обстрелами были населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Купянского, Лозовского и Изюмского районов.

«Прошлой ночью враг нанес удар по г. Первомайский Лозовского района с помощью ударных БПЛА. Повреждено здание склада, произошел пожар. Без пострадавших», — сообщил Синегубов.

Также, по его информации, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Гурьев Казачок, Гранов, Бочковое, Красное Первое, Двуречная, Западное и другие населенные пункты.

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«В Купянске обстрелами из РСЗО повреждены два частных жилых дома. В с. Подолы Купянского района из-за обстрелов произошел пожар в хвойном лесу. В пгт Казачья Лопань Харьковского района повреждено частное домовладение и линия электропередач. В пгт Вильча Чугуевского района повреждено по меньшей мере три частных жилых дома», — отметил Синегубов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 08:23;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил удар БПЛА по Первомайскому. Также под обстрелами были населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Купянского, Лозовского и Изюмского районов".