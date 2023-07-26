Синегубов сообщил о последствиях атаки дронами и обстрелов Харьковщины
Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил удар БПЛА по Первомайскому. Также под обстрелами были населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Купянского, Лозовского и Изюмского районов.
«Прошлой ночью враг нанес удар по г. Первомайский Лозовского района с помощью ударных БПЛА. Повреждено здание склада, произошел пожар. Без пострадавших», — сообщил Синегубов.
Также, по его информации, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Гурьев Казачок, Гранов, Бочковое, Красное Первое, Двуречная, Западное и другие населенные пункты.
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«В Купянске обстрелами из РСЗО повреждены два частных жилых дома. В с. Подолы Купянского района из-за обстрелов произошел пожар в хвойном лесу. В пгт Казачья Лопань Харьковского района повреждено частное домовладение и линия электропередач. В пгт Вильча Чугуевского района повреждено по меньшей мере три частных жилых дома», — отметил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 08:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил удар БПЛА по Первомайскому. Также под обстрелами были населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Купянского, Лозовского и Изюмского районов".