Ночной пожар после «прилета» в Первомайском: данные ГСЧС

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали, что за сутки из-за российских атак в области было два пожара. В том числе горели складские здания в Первомайском.

«В течение суток подразделения ГСЧС осуществили два выезда на ликвидацию пожаров, связанных с вражескими обстрелами. В Купянском районе, вблизи с. Подолы горела хвойная подстилка и в г. Первомайский Лозовского района горела кровля складского здания. Все пожары подразделениями ГСЧС были оперативно ликвидированы», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Напомним, ночью Харьковщину атаковали российские БПЛА. Мэр Первомайского Николай Бакшеев сообщил об ударе «Шахедами» по промышленным объектам города.

Также спасатели в течение суток обследовали последствия ударов по частному сектору сел Кругляковка Купянского района и Казачья Лопань — Харьковского. В первом обнаружили один поврежденный дом, во втором — два.