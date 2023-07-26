Ночной пожар после «прилета» в Первомайском: данные ГСЧС
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали, что за сутки из-за российских атак в области было два пожара. В том числе горели складские здания в Первомайском.
«В течение суток подразделения ГСЧС осуществили два выезда на ликвидацию пожаров, связанных с вражескими обстрелами. В Купянском районе, вблизи с. Подолы горела хвойная подстилка и в г. Первомайский Лозовского района горела кровля складского здания. Все пожары подразделениями ГСЧС были оперативно ликвидированы», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Напомним, ночью Харьковщину атаковали российские БПЛА. Мэр Первомайского Николай Бакшеев сообщил об ударе «Шахедами» по промышленным объектам города.
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Также спасатели в течение суток обследовали последствия ударов по частному сектору сел Кругляковка Купянского района и Казачья Лопань — Харьковского. В первом обнаружили один поврежденный дом, во втором — два.
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- • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 07:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали, что за сутки из-за российских атак в области было два пожара. В том числе горели складские здания в Первомайском".