Нічна пожежа після “прильоту” в Первомайському: дані ДСНС

У ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували, що за добу через російські атаки в області було дві пожежі. У тому числі горіла складська будівля в Первомайському.

“Протягом доби підрозділи ДСНС здійснили 2 виїзди на ліквідацію пожеж пов’язаних з ворожими обстрілами. У Куп’янському районі, поблизу с. Подоли горіла хвойна підстилка та у м. Первомайський Лозівського району горіла покрівля складської будівлі. Усі пожежі підрозділами ДСНС були оперативно ліквідовані”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Нагадаємо, вночі Харківщину атакували російські БПЛА. Мер Первомайського Микола Бакшеєв повідомив про удар “Шахедами” по промислових об’єктах міста.

Також рятувальники протягом доби обстежили наслідки ударів по приватному сектору сіл Кругляківка Куп’янського району та Козача Лопань – Харківського. У першому виявили один пошкоджений будинок, у другому – два.