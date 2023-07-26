Нічна пожежа після “прильоту” в Первомайському: дані ДСНС
У ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували, що за добу через російські атаки в області було дві пожежі. У тому числі горіла складська будівля в Первомайському.
“Протягом доби підрозділи ДСНС здійснили 2 виїзди на ліквідацію пожеж пов’язаних з ворожими обстрілами. У Куп’янському районі, поблизу с. Подоли горіла хвойна підстилка та у м. Первомайський Лозівського району горіла покрівля складської будівлі. Усі пожежі підрозділами ДСНС були оперативно ліквідовані”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Нагадаємо, вночі Харківщину атакували російські БПЛА. Мер Первомайського Микола Бакшеєв повідомив про удар “Шахедами” по промислових об’єктах міста.
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Також рятувальники протягом доби обстежили наслідки ударів по приватному сектору сіл Кругляківка Куп’янського району та Козача Лопань – Харківського. У першому виявили один пошкоджений будинок, у другому – два.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 07:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували, що за добу через російські атаки в області було дві пожежі. У тому числі горіла складська будівля в Первомайському".