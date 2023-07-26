Два авіаудари, “Шахеди” та обстріли Харківщини: інформація Генштабу ЗСУ

У ранковому зведенні Генштабу – дані про удари по прикордонню та Куп’янському району. Також уночі Харківщину атакували “Шахеди”. “Приліт” був у Первомайському.

“Протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах“, – повідомили загальну статистику по Україні в Генштабі.

У Харківській області ніч пройшла з тривогами та “прильотами”. Вечірня серія тривог розпочалася о 21:57 (відбій пролунав 22:27). Потім тривала тривога була з 23:11 до 01:57. У цей час Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу використання противником БПЛА.

Ще до відбою тривоги про ворожу атаку повідомив мер міста Первомайський Микола Бакшеєв.

Удару зазнали промислові об’єкти.

Крім того, за даними Генштабу, армія РФ протягом доби завдавала по території області ударів авіацією, артилерією та мінометами.

“На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаударів в районах Ветеринарного та Гранова Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Гур’їв Козачок, Гранів, Вовчанськ, Бочкове, Бударки Харківської області. На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка, Берестове”, – перерахували в ГШ.

На найгарячіших ділянках фронту за добу сталося 26 бойових зіткнень.

“Авіація сил оборони за минулу добу завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, нашими захисниками було знищено ворожий гелікоптер Ка-52, п’ять ударних БпЛА противника типу “Шахед-136” та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, сім артилерійських засобів на вогневій позиції, дві станції радіоелектронної боротьби та два зенітно-ракетних комплекси противника“, – повідомили в Генштабі.