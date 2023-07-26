Live
  • Ср 26.07.2023
    • Харьков
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.4
    • 🟢

Два авиаудара, «Шахеды» и обстрелы Харьковщины: информация Генштаба ВСУ

Происшествия 07:25   26.07.2023
Оксана Горун
Два авиаудара, «Шахеды» и обстрелы Харьковщины: информация Генштаба ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

В утренней сводке Генштаба — данные об ударах по приграничью и Купянскому району. Также ночью Харьковщину атаковали «Шахеды». «Прилет» был в Первомайском.

«За прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 65 авиационных ударов, совершил 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам», — сообщили общую статистику по Украине в Генштабе.

В Харьковской области ночь прошла с тревогами и «прилетами». Вечерняя серия тревог началась в 21:57 (отбой прозвучал 22:27). Затем длительная тревога была с 23:11 до 01:57. В это время Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе использования противником БПЛА.

Еще до отбоя тревоги о вражеской атаке сообщил мэр города Первомайский Николай Бакшеев.

Удару подверглись промышленные объекты.

Кроме того, по данным Генштаба, армия РФ в течение суток наносила по территории области удары авиацией, артиллерией и минометами.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиаудары в районах Ветеринарного и Гранова Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Гурьев Казачок, Гранов, Волчанск, Бочковое, Бударки Харьковской области. На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка, Берестовое», — перечислили в ГШ.

На самых горячих участках фронта за сутки произошло 26 боевых столкновений.

  • Читайте также: В ВСУ прогнозируют усиленную атаку «Шахедами» в ближайшее время

    • «Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, нашими защитниками был уничтожен вражеский вертолет Ка-52, пять ударных БпЛА противника типа «Шахед-136″ и два разведывательных БпЛА  оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, семь артиллерийских средств на огневой позиции, две станции радиоэлектронной борьбы и два зенитно-ракетных комплекса противника», — сообщили в Генштабе.

    Автор: Оксана Горун
    Популярно
    Машовец привел свидетельства серьезности намерений РФ на Купянском направлении
    Машовец привел свидетельства серьезности намерений РФ на Купянском направлении
    25.07.2023, 09:09
    Терехов поставил задачу остановить стройку на Пушкинской в Харькове (фото)
    Терехов поставил задачу остановить стройку на Пушкинской в Харькове (фото)
    25.07.2023, 18:29
    Удар по перекупщикам: билеты на поезда в Польшу будут продавать только онлайн
    Удар по перекупщикам: билеты на поезда в Польшу будут продавать только онлайн
    25.07.2023, 21:05
    Минимум один вражеский «Шахед» залетел на Харьковщину: слышны взрывы
    Минимум один вражеский «Шахед» залетел на Харьковщину: слышны взрывы
    25.07.2023, 23:46
    Два авиаудара, «Шахеды» и обстрелы Харьковщины: информация Генштаба ВСУ
    Два авиаудара, «Шахеды» и обстрелы Харьковщины: информация Генштаба ВСУ
    26.07.2023, 07:25
    Воины ВСУ могут погибнуть на передовой от низкосортных китайских турникетов
    Воины ВСУ могут погибнуть на передовой от низкосортных китайских турникетов
    24.07.2023, 21:43

    Новости по теме:

    07:48
    Ночной пожар после «прилета» в Первомайском: данные ГСЧС
    07:25
    Два авиаудара, «Шахеды» и обстрелы Харьковщины: информация Генштаба ВСУ
    01:38
    «Шахеды» ударили по промышленным объектам Первомайской громады Харьковщины
    23:46
    Минимум один вражеский «Шахед» залетел на Харьковщину: слышны взрывы
    20:36
    США объявили помощь Украине еще на $400 млн: что в новом пакете

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Два авиаудара, «Шахеды» и обстрелы Харьковщины: информация Генштаба ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 07:25;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаба — данные об ударах по приграничью и Купянскому району. Также ночью Харьковщину атаковали «Шахеды». «Прилет» был в Первомайском".