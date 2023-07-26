Два авиаудара, «Шахеды» и обстрелы Харьковщины: информация Генштаба ВСУ
В утренней сводке Генштаба — данные об ударах по приграничью и Купянскому району. Также ночью Харьковщину атаковали «Шахеды». «Прилет» был в Первомайском.
«За прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 65 авиационных ударов, совершил 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам», — сообщили общую статистику по Украине в Генштабе.
В Харьковской области ночь прошла с тревогами и «прилетами». Вечерняя серия тревог началась в 21:57 (отбой прозвучал 22:27). Затем длительная тревога была с 23:11 до 01:57. В это время Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе использования противником БПЛА.
Еще до отбоя тревоги о вражеской атаке сообщил мэр города Первомайский Николай Бакшеев.
Удару подверглись промышленные объекты.
Кроме того, по данным Генштаба, армия РФ в течение суток наносила по территории области удары авиацией, артиллерией и минометами.
«На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиаудары в районах Ветеринарного и Гранова Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Гурьев Казачок, Гранов, Волчанск, Бочковое, Бударки Харьковской области. На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка, Берестовое», — перечислили в ГШ.
На самых горячих участках фронта за сутки произошло 26 боевых столкновений.
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«Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, нашими защитниками был уничтожен вражеский вертолет Ка-52, пять ударных БпЛА противника типа «Шахед-136″ и два разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, семь артиллерийских средств на огневой позиции, две станции радиоэлектронной борьбы и два зенитно-ракетных комплекса противника», — сообщили в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 07:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаба — данные об ударах по приграничью и Купянскому району. Также ночью Харьковщину атаковали «Шахеды». «Прилет» был в Первомайском".