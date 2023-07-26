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«Шахеды» ударили по промышленным объектам Первомайской громады Харьковщины

Происшествия 01:38   26.07.2023
Елена Нагорная
«Шахеды» ударили по промышленным объектам Первомайской громады Харьковщины Фото: mil.in.ua

В ночь на 26 июля вражеские беспилотники «Шахед» ударили по Первомайской громаде Харьковской области.

Есть попадания в промышленные объекты, возник пожар, сообщает глава громады Николай Бакшеев.

«Работают спасатели. Информация о жертвах по состоянию на сейчас отсутствует. Также в небе над городом несет дежурство истребитель ВСУ!» — пишет Бакшеев.

Напомним, о вражеском беспилотнике «Шахед» в небе в 23:31 25 июля написал начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник. Воздушные силы ВСУ также сообщили об угрозе применения врагом ударных БпЛА.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 01:38;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 26 июля вражеские беспилотники «Шахед» ударили по Первомайской громаде Харьковской области.".