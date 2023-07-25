Минимум один вражеский «Шахед» залетел на Харьковщину: слышны взрывы

О вражеском беспилотнике «Шахед» в небе сообщает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

Об этом он написал в Telegram и призвал не игнорировать воздушную тревогу.

Тревога была объявлена в регионе в 23:11. Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения врагом ударных БпЛА.

В области было слышно минимум два взрыва.