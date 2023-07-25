Минимум один вражеский «Шахед» залетел на Харьковщину: слышны взрывы
О вражеском беспилотнике «Шахед» в небе сообщает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.
Об этом он написал в Telegram и призвал не игнорировать воздушную тревогу.
Тревога была объявлена в регионе в 23:11. Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения врагом ударных БпЛА.
В области было слышно минимум два взрыва.
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 23:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О вражеском беспилотнике «Шахед» в небе сообщает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.".