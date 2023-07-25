Сводка Генштаба по Харьковщине: авиаудар по Ветеринарному и артобстрелы

Армия РФ нанесла авиаудар в районе поселка Ветеринарное Дергачевской громады Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также в течение суток на Харьковщине враг обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Гурьев Казачок, Гранов, Волчанск, Бочковое, Бударки, Красное Первое, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка и Берестовое.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону.