Сводка Генштаба по Харьковщине: авиаудар по Ветеринарному и артобстрелы
Фото: Генштаб ВСУ
Армия РФ нанесла авиаудар в районе поселка Ветеринарное Дергачевской громады Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Также в течение суток на Харьковщине враг обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Гурьев Казачок, Гранов, Волчанск, Бочковое, Бударки, Красное Первое, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка и Берестовое.
На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону.
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 18:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ нанесла авиаудар в районе поселка Ветеринарное Дергачевской громады Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".