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Сводка Генштаба по Харьковщине: авиаудар по Ветеринарному и артобстрелы

Происшествия 18:49   25.07.2023
Елена Нагорная
Сводка Генштаба по Харьковщине: авиаудар по Ветеринарному и артобстрелы Фото: Генштаб ВСУ

Армия РФ нанесла авиаудар в районе поселка Ветеринарное Дергачевской громады Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также в течение суток на Харьковщине враг обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Гурьев Казачок, Гранов, Волчанск, Бочковое, Бударки, Красное Первое, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка и Берестовое.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону.

Читайте также: Ночная атака «Шахедами» и пять авиаударов по Харьковщине: сводка Генштаба

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 18:49;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ нанесла авиаудар в районе поселка Ветеринарное Дергачевской громады Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".