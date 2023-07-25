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Зведення Генштабу по Харківщині: авіаудар по Ветеринарному та артобстріли

Події 18:49   25.07.2023
Олена Нагорна
Зведення Генштабу по Харківщині: авіаудар по Ветеринарному та артобстріли

Армія РФ завдала авіаудару в районі селища Ветеринарне Дергачівської громади Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також протягом доби на Харківщині ворог обстріляв з мінометів та артилерії населені пункти Гур’їв Козачок, Гранів, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Красне Перше, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка та Берестове.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону.

Читайте також: Нічна атака “Шахедами” та п’ять авіаударів по Харківщині: зведення Генштабу

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 18:49;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ завдала авіаудару в районі селища Ветеринарне Дергачівської громади Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".