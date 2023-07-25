Зведення Генштабу по Харківщині: авіаудар по Ветеринарному та артобстріли

Армія РФ завдала авіаудару в районі селища Ветеринарне Дергачівської громади Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також протягом доби на Харківщині ворог обстріляв з мінометів та артилерії населені пункти Гур’їв Козачок, Гранів, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Красне Перше, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка та Берестове.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону.