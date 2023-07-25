Зведення Генштабу по Харківщині: авіаудар по Ветеринарному та артобстріли
Армія РФ завдала авіаудару в районі селища Ветеринарне Дергачівської громади Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Також протягом доби на Харківщині ворог обстріляв з мінометів та артилерії населені пункти Гур’їв Козачок, Гранів, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Красне Перше, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка та Берестове.
На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 18:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ завдала авіаудару в районі селища Ветеринарне Дергачівської громади Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".